Фанатскому движению Динамо исполнилось 40 лет

Ультрас вспомнили первый организованный выезд столичных болельщиков

  • 23.03.2020 18:19
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Фанатскому движению Динамо исполнилось 40 лет
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23 марта исполняется 40 лет фанатскому движению киевского «Динамо». Об этом сообщает фанатская группировка WBC.
 
«Ровно 40 лет назад в Москве (в оригинале с маленькой буквы - прим.) Состоялся хоккейный поединок «Спартак» (в оригинале с маленькой буквы - прим.) - «Сокол», на который отправились 13 фанатов из Киева. И именно этот день принято считать точкой отсчета киевского фанатизма. Поколение за поколением бело-синие фанаты держат высокую планку и наводят страх на врагов. Поздравляем каждого, кто вкладывал и вкладывает свои силы, время и здоровье в поддержку «Динамо Киев». Сегодня наш праздник!
 
Конечно же, мы планировали определенные мероприятия по празднованию юбилея, но из-за ситуации в мире все они перенесены на неопределенный срок. Сегодня же просим всех оставаться дома», - говорится в сообщении WBC.

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