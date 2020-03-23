Фанатскому движению Динамо исполнилось 40 лет

23 марта исполняется 40 лет фанатскому движению киевского «Динамо». Об этом сообщает фанатская группировка WBC.



«Ровно 40 лет назад в Москве (в оригинале с маленькой буквы - прим.) Состоялся хоккейный поединок «Спартак» (в оригинале с маленькой буквы - прим.) - «Сокол», на который отправились 13 фанатов из Киева. И именно этот день принято считать точкой отсчета киевского фанатизма. Поколение за поколением бело-синие фанаты держат высокую планку и наводят страх на врагов. Поздравляем каждого, кто вкладывал и вкладывает свои силы, время и здоровье в поддержку «Динамо Киев». Сегодня наш праздник!



Конечно же, мы планировали определенные мероприятия по празднованию юбилея, но из-за ситуации в мире все они перенесены на неопределенный срок. Сегодня же просим всех оставаться дома», - говорится в сообщении WBC.

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