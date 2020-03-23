Леонид БУРЯК: «Ни одна команда из бывшего СССР не сравнится с Динамо»

Экс-игрок «Динамо» - о былых достижениях киевского клуба

  • 23.03.2020 17:19
  • 1088 просмотров
  • 3 комментария
Леонид БУРЯК: «Ни одна команда из бывшего СССР не сравнится с Динамо»
© Sport.ua. Леонид Буряк

Легенда «Динамо» Леонид Буряк напомнил о богатой истории киевского клуба:

«Футбол мало чем изменился за прошедшие годы, возможно, стал быстрее, появилось больше сильных команд в Европе. «Динамо» в еврокубках регулярно чего-то добивалось, мы завоевывали трофеи, наше поколение обыгрывало сильных соперников, последующие поколения выигрывали у «Реала», «Барселоны».

Против нашего поколения и следующих играли звезды такого же калибра, как сейчас – Рауль, Саморано, Зико, Амансио. Но тогда было проще что-то выиграть, была другая структура турниров и соотношение сил в футбольном мире.

В наше время любой футболист мечтал оказаться в «Динамо». Ни одна команда из постсоветского пространства не сравнится с регалиями «Динамо». Раньше говорили так: «Перед матчем посмотрим, как дубль в футбол играет, а основной состав покажет, как надо добывать очки».

Ранее Буряк поделился своим мнением по поводу перспектив Богдана Леднева в «Динамо».

 

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Источник — ФК Динамо Киев

(4 голоса)

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Комментарии
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 23.03.2020 18:39
    0
    Ключевая фраза: "В наше время..."
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 23.03.2020 18:34
    0
    to Yevgeniy Kravchenko, А ни чё -- это у ШД
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
    online
      Yevgeniy Kravchenko, 23.03.2020 17:58
    0
    И чё?
    Ссылка
    Limb-Ur
    online
      Limb-Ur, 23.03.2020 18:39
    0
    Ключевая фраза: "В наше время..."
    Ссылка
    nicksaf
      nicksaf, 23.03.2020 18:34
    0
    to Yevgeniy Kravchenko, А ни чё -- это у ШД
    Ссылка
    Yevgeniy Kravchenko
    online
      Yevgeniy Kravchenko, 23.03.2020 17:58
    0
    И чё?
    Ссылка
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