Леонид БУРЯК: «Ни одна команда из бывшего СССР не сравнится с Динамо»

Легенда «Динамо» Леонид Буряк напомнил о богатой истории киевского клуба:

«Футбол мало чем изменился за прошедшие годы, возможно, стал быстрее, появилось больше сильных команд в Европе. «Динамо» в еврокубках регулярно чего-то добивалось, мы завоевывали трофеи, наше поколение обыгрывало сильных соперников, последующие поколения выигрывали у «Реала», «Барселоны».

Против нашего поколения и следующих играли звезды такого же калибра, как сейчас – Рауль, Саморано, Зико, Амансио. Но тогда было проще что-то выиграть, была другая структура турниров и соотношение сил в футбольном мире.

В наше время любой футболист мечтал оказаться в «Динамо». Ни одна команда из постсоветского пространства не сравнится с регалиями «Динамо». Раньше говорили так: «Перед матчем посмотрим, как дубль в футбол играет, а основной состав покажет, как надо добывать очки».

Ранее Буряк поделился своим мнением по поводу перспектив Богдана Леднева в «Динамо».