ЗУБКОВ: «Если убрать Шахтер и Динамо, то чемпионат Венгрии сильнее УПЛ»

Полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков сравнил уровень чемпионата Венгрии и УПЛ:

«Сейчас немало украинских футболистов едет в Венгрию. Прежде всего ради финансовой стабильности. Насколько мне известно, здесь у всех клубов в этом вопросе все благополучно. Я не скажу, что зарплаты выше, но чемпионат Венгрии как-то живее выглядит.

Сильнее ли сам чемпионат Венгрии? Если убрать «Шахтер» и «Динамо» – то да. Но точно здесь лучше инфраструктура, условия, атмосфера на трибунах. И главное – нет такого, что нужно добираться во Львов из Мариуполя по 30 часов на поезде. В Венгрии все компактно – в 3-4 часах».

Летом Зубков перейдет в итальянскую «Сампдорию».