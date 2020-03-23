ЗУБКОВ: «Если убрать Шахтер и Динамо, то чемпионат Венгрии сильнее УПЛ»

Хавбек «Ференцвароша» сравнил чемпионаты Украины и Венгрии

  • 23.03.2020 16:28
  • 324 просмотра
  • 4 комментария
ЗУБКОВ: «Если убрать Шахтер и Динамо, то чемпионат Венгрии сильнее УПЛ»
© ФК Ференцварош. Александр Зубков

Полузащитник «Ференцвароша» Александр Зубков сравнил уровень чемпионата Венгрии и УПЛ:

«Сейчас немало украинских футболистов едет в Венгрию. Прежде всего ради финансовой стабильности. Насколько мне известно, здесь у всех клубов в этом вопросе все благополучно. Я не скажу, что зарплаты выше, но чемпионат Венгрии как-то живее выглядит.

Сильнее ли сам чемпионат Венгрии? Если убрать «Шахтер» и «Динамо» – то да. Но точно здесь лучше инфраструктура, условия, атмосфера на трибунах. И главное – нет такого, что нужно добираться во Львов из Мариуполя по 30 часов на поезде. В Венгрии все компактно – в 3-4 часах».

Летом Зубков перейдет в итальянскую «Сампдорию».

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Источник — Футбол 24

(1 голос)

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Комментарии
    Aleks04
      Aleks04, 23.03.2020 16:59
    +1
    Если бы, да ка бы, во рту росли грибы. Даже так чемпионат Венгрии не сильнее нашего, условная Заря или Десна сильнее Ференцвароша, тем более какой футбол сейчас показывают эти команды, без всяких сомнений
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    osa110
      osa110, 23.03.2020 16:50
    -1
    Если бы волк не сел покакать ....
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    kerch30
    online
      kerch30, 23.03.2020 16:42
    +6
    А если б забрать Ференцварош и Видеотон, то Інгулець виграв б чемпіонат Угорщини
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    totolink
      totolink, 23.03.2020 16:36
    +3
    А если убрать Реал и Барселону, то и в Испании Венгры смотрелись бы не плохо...
    Ссылка
    kerch30
    online
      kerch30, 23.03.2020 16:42
    +6
    А если б забрать Ференцварош и Видеотон, то Інгулець виграв б чемпіонат Угорщини
    Ссылка
    totolink
      totolink, 23.03.2020 16:36
    +3
    А если убрать Реал и Барселону, то и в Испании Венгры смотрелись бы не плохо...
    Ссылка
    Aleks04
      Aleks04, 23.03.2020 16:59
    +1
    Если бы, да ка бы, во рту росли грибы. Даже так чемпионат Венгрии не сильнее нашего, условная Заря или Десна сильнее Ференцвароша, тем более какой футбол сейчас показывают эти команды, без всяких сомнений
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