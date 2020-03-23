Александр СЕВИДОВ: «Сезон смазан и будет разделен на до и после карантина»

Специалист считает, что лучше доиграть сезон без зрителей, чем не доиграть вообще

  • 23.03.2020 15:35
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Александр СЕВИДОВ: «Сезон смазан и будет разделен на до и после карантина»
© Динамомания. Александр Севидов

Известный украинский тренер Александр Севидов поделился мнением, как карантин, вызванный пандемией коронавирусной инфекции COVID-19, повлияет на украинский футбол.

«Карантин — это неестественное состояние для людей, но на данный момент - вынужденное. Я отношусь к этому с пониманием. У меня маленькие дети, и я волнуюсь за них.

Безусловно, это отразится на украинском футболе. Сезон уже смазан и будет разделен на «до» и «после» карантина. Но на мой взгляд, было бы лучше, если бы сезон-2019/20 был доигран, чтобы все решилось по спортивному принципу.

Когда могут состояться матчи УПЛ? Турнир возобновится только когда эпидемия будет побеждена, у меня другого мнения нет и не будет. Если придется делать выбор «или/или», то уж лучше доиграть сезон без зрителей, чем совсем не играть. Что касается мирового футбола, то не думаю, что что-то поменяется кардинально в расстановке сил. Хотя, любая пауза — это возможность немного освежить взгляд на одни и те же вещи», — считает Севидов.

Ранее из-за пандемии коронавируса были приостановлены все футбольные соревнование на территории Украины.

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Источник — Footboom

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