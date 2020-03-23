Сергей ПАЛКИН: «У Шахтера есть планы А и Б»

Все игроки донецкой команды во время карантина тренируются дома

  • 23.03.2020 15:20
  • 1033 просмотра
  • 4 комментария
Сергей ПАЛКИН: «У Шахтера есть планы А и Б»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о самостоятельной подготовке игроков донецкой команды во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19

«Все ли футболисты «Шахтера» соблюдают режим и остаются дома? На сегодня — да, все остаются дома. Каждому выданы индивидуальные задания. Насколько возможно заниматься дома, все занимаются. При этом у нас есть план Б. Когда ситуация будет улучшаться и пойдет на поправку, можно перейти к поддержанию физической формы: два наших поля делятся на четыре секции, в каждой секции будет заниматься один, максимум два футболиста. Но это вопрос будущего. Пока, как мне кажется, рановато об этом говорить. Однако планы А и Б у нас должны быть», — отметил Палкин.

Ранее из-за пандемии коронавируса были приостановлены все футбольные соревнование на территории Украины.

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Источник — ФК Шахтер Донецк

(7 голосов)

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Комментарии
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 23.03.2020 16:56
    +1
    А что это Тайсон не рвется.. куда он там хотел? В Италию? Испанию? Какие проблемы..
    Ссылка
    digsum
    online
      digsum, 23.03.2020 16:14
    -1
    Владимир Копяк, 23.03.2020 15:39
    Я бы на месте Шахтера переехал бы в Донецк, на Донбасс Арену. Там вирусом и не пахло - неоткуда завозить, все перекрыто... И там готовиться, полноценно, к будущим соревнованиям. Чем не выход?
    Да как бы не так! Все слышали историю заболевшего #247 в Израиле? Его еще назвали "пациентом 24/7", потому что оказалось что он военный инструктор, подняли историю - и он за неделю объездил весь Израиль, проводил курсы, сам участвовал в курсах, вставал в 6, ложился в 23 и ни секунды не сидел дома, короче потенциально мог заразить десятки тысяч людей!
    _
    В Донецк российские ихтамнеты ездят как к себе домой. Занести вирус в самый престарелый и густонаселенный район как два пальца...
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2020 16:05
    -3
    У Шахтёра есть только план Г
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.03.2020 15:39
    0
    Я бы на месте Шахтера переехал бы в Донецк, на Донбасс Арену. Там вирусом и не пахло - неоткуда завозить, все перекрыто... И там готовиться, полноценно, к будущим соревнованиям. Чем не выход?
    Ссылка
    Leo Leo
    online
      Leo Leo, 23.03.2020 16:56
    +1
    А что это Тайсон не рвется.. куда он там хотел? В Италию? Испанию? Какие проблемы..
    Ссылка
    Владимир Копяк
    online
      Владимир Копяк, 23.03.2020 15:39
    0
    Я бы на месте Шахтера переехал бы в Донецк, на Донбасс Арену. Там вирусом и не пахло - неоткуда завозить, все перекрыто... И там готовиться, полноценно, к будущим соревнованиям. Чем не выход?
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