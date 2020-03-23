Сергей ПАЛКИН: «У Шахтера есть планы А и Б»

Генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин рассказал о самостоятельной подготовке игроков донецкой команды во время карантина, связанного с пандемией коронавирусной инфекции COVID-19
«Все ли футболисты «Шахтера» соблюдают режим и остаются дома? На сегодня — да, все остаются дома. Каждому выданы индивидуальные задания. Насколько возможно заниматься дома, все занимаются. При этом у нас есть план Б. Когда ситуация будет улучшаться и пойдет на поправку, можно перейти к поддержанию физической формы: два наших поля делятся на четыре секции, в каждой секции будет заниматься один, максимум два футболиста. Но это вопрос будущего. Пока, как мне кажется, рановато об этом говорить. Однако планы А и Б у нас должны быть», — отметил Палкин.
Ранее из-за пандемии коронавируса были приостановлены все футбольные соревнование на территории Украины.
Источник — ФК Шахтер Донецк
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