ОФИЦИАЛЬНО: В Испании бессрочно приостановлен профессиональный футбол

Королевская федерация футбола Испании cовместно с Ла Лигой официально объявили о приостановке всех соревнования по профессиональному футболу до тех пор, пока правительство Испании не разрешит их возобновление.
Испания серьезно пострадала от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 23-е марта, в стране зафиксировано 33089 случаев заражения, 2182 больных умерли.
Изначально ради карантинных мер были перенесены два ближайших тура Ла Лиги и низших дивизионов.
Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился один из скаутов «Барселоны» Андре Кюри.
Источник — RFEF
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