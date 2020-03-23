ОФИЦИАЛЬНО: В Испании бессрочно приостановлен профессиональный футбол

Королевская федерация футбола Испании cовместно с Ла Лигой официально объявили о приостановке всех соревнования по профессиональному футболу до тех пор, пока правительство Испании не разрешит их возобновление.

Испания серьезно пострадала от пандемии коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 23-е марта, в стране зафиксировано 33089 случаев заражения, 2182 больных умерли.

Изначально ради карантинных мер были перенесены два ближайших тура Ла Лиги и низших дивизионов.

Ранее сообщалось, что коронавирусом заразился один из скаутов «Барселоны» Андре Кюри.