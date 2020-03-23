Эпидемиолог: футбол с болельщиками в Италии возможен не раньше октября

Итальянский эпидемиолог Пьерлуиджи Лопалко сделал прогноз по поводу того, когда в Италии будет возможно проведение футбольных матчей со зрителями:

«Нужно быть честными с людьми, но не терроризировать их. Думаю, проведение матчей со зрителями будет невозможным до октября.

Мой прогноз – ограничительные мери будут продолжаться как минимум до лета».

Сейчас чемпионат Италии, как и первенства других стран, приостановлен из-за коронавируса.

Несколько дней назад Италия вышла на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса. Их количество уже превысило 5 тысяч человек.

Ранее два сотрудника «Аталанты» умерли от коронавируса.