Эпидемиолог: футбол с болельщиками в Италии возможен не раньше октября

Итальянский эпидемиолог Пьерлуиджи Лопалко сделал прогноз по поводу того, когда в Италии будет возможно проведение футбольных матчей со зрителями:
«Нужно быть честными с людьми, но не терроризировать их. Думаю, проведение матчей со зрителями будет невозможным до октября.
Мой прогноз – ограничительные мери будут продолжаться как минимум до лета».
Сейчас чемпионат Италии, как и первенства других стран, приостановлен из-за коронавируса.
Несколько дней назад Италия вышла на первое место в мире по количеству смертей от коронавируса. Их количество уже превысило 5 тысяч человек.
Источник — La Repubblica
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