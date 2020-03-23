Сергей ПАЛКИН: «Хотим доиграть чемпионат, чтобы все было по-честному»

Гендиректор «Шахтера» – о приостановке УПЛ из-за коронавируса

  • 23.03.2020 13:40
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Сергей ПАЛКИН: «Хотим доиграть чемпионат, чтобы все было по-честному»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин поделился мнением о перспективах нынешнего сезона чемпионата Украины, который вынужденно ушел на каникулы.

«Естественно, нам бы хотелось доиграть чемпионат. Вопрос в том, как это сделать, потому что ситуация меняется каждый день. Порой, даже каждый час. Мы за то, чтобы доиграть, чтобы все было по-честному. Но одно – наше желание, другое – как все будет получаться, исходя из сложившейся ситуации», - сказал Палкин.

Отметим, что после 23 туров «Шахтер» уверенно лидирует в турнирной таблице УПЛ, опережая ближайших преследователей на 13 баллов.

Ранее из-за пандемии были приостановлены практически все спортивные состязания, в частности, чемпионат Украины по футболу.

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Источник — Футбол 1/2/3

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