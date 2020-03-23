Украина футбольная. Футболисты на карантине!

В понедельник, 23 марта, в 21:00 смотрите совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическую программа «Украина футбольная». Говорим об отложенном старте сезона в условиях карантина с гостем студии специалистом Владимир Пятенко.

В выпуске:

- как футболисты клубов ПФЛ проводят вынужденную из-за карантина паузу;

- боль футболиста: выполнение клубами трудовых соглашений на время пандемии;

- «Балканы», кажется, справились с кризисом, мотивация «Агробизнеса»;

- Вторая лига настоящая сила лидеров - сюжет «Украина футбольной»;

- роскошный удар Фернандо: пять лучших голов клубов ПФЛ на зимних сборах.