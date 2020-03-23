Украина футбольная. Футболисты на карантине!

В понедельник, 23 марта, в 21:00 смотрите совместный проект ПФЛ и телеканала XSPORT - информационно-аналитическую программа «Украина футбольная». Говорим об отложенном старте сезона в условиях карантина с гостем студии специалистом Владимир Пятенко.
В выпуске:
- как футболисты клубов ПФЛ проводят вынужденную из-за карантина паузу;
- боль футболиста: выполнение клубами трудовых соглашений на время пандемии;
- «Балканы», кажется, справились с кризисом, мотивация «Агробизнеса»;
- Вторая лига настоящая сила лидеров - сюжет «Украина футбольной»;
- роскошный удар Фернандо: пять лучших голов клубов ПФЛ на зимних сборах.
Источник — ПФЛ
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