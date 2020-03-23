Александру БОЙЧУК: «Решил остаться во Львове»

Нападающий «Карпат» не поехал в Молдову

  • 23.03.2020 12:06
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Александру БОЙЧУК: «Решил остаться во Львове»
© ФК Карпаты. Александру Бойчук

Молдавский нападающий Александру Бойчук, выступающий за львовские «Карпаты», рассказал, как проводит карантин.

– Где ты сейчас находишься и как воспринимаешь сложившуюся ситуацию с эпидемией?
– Я во Львове, решил оставаться тут. Как бы сильно не хотелось вернуться домой к своим близким, не хочу рисковать и ехать 9 часов на машине через зараженные города, где мне может понадобиться делать остановки.

– Какова сейчас ситуация во Львове?
– По официальным данным, зараженных во Львове нет, но нельзя быть уверенным насчет отсутствия носителей вируса. Не сказать, что все вокруг паникуют, но меры предосторожности все же соблюдаются.

– Насколько сложно, будучи профессиональным спортсменом, прекратить всяческую деятельность? Как ты сам держишь себя в форме?
– Настоящий профессионал никогда не перестает тренироваться - будь это эпидемия или просто отпуск. Я всяческие поддерживаю себя в форме, хотя мне не хватает, конечно, работы с мячом и командных тренировок. Но мне повезло с моим жильем, у нашего дома для жильцов есть оборудованная для отдыха крыша, где можно проводить время, отдыхать и любоваться городом. Благодаря отличной погоде, я могу проводить время на этой крыше, занимаясь йогой или физическими упражнениями, за обучением или романтическим ужином.

Ранее из-за пандемии были приостановлены практически все спортивные состязания, в частности, чемпионат Украины по футболу.

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