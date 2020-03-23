Сергей ПАЛКИН: «Все футболисты на месте, под нашим контролем»

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что в команде нет зараженных коронавирусом.
– «Шахтер» вернулся из Вольфсбурга. Все ли хорошо с футболистами, менеджментом и тренерами?
– Да, все хорошо. Наши доктора на связи с каждым футболистом, получают от них отчеты. Мы контролируем ситуацию, держим руку на пульсе.
– Легионеры в Украине?
– Все на месте, под нашим контролем. Ситуация меняется ежедневно, поэтому переезды исключены. Для нас это даже хорошо, ведь мы можем контролировать всех сразу.
– Луиш Каштру в Киеве?
– Да, все в Киеве.
Ранее из-за пандемии были приостановлены практически все спортивные состязания, в частности, чемпионат Украины по футболу.
Источник — Футбол 1/2/3
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