Сергей ПАЛКИН: «Все футболисты на месте, под нашим контролем»

Гендиректор «Шахтера» – о состоянии команды

  • 23.03.2020 11:39
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Сергей ПАЛКИН: «Все футболисты на месте, под нашим контролем»
© ФК Шахтер Донецк. Сергей Палкин

Генеральный директор донецкого «Шахтера» Сергей Палкин рассказал, что в команде нет зараженных коронавирусом.

– «Шахтер» вернулся из Вольфсбурга. Все ли хорошо с футболистами, менеджментом и тренерами?
– Да, все хорошо. Наши доктора на связи с каждым футболистом, получают от них отчеты. Мы контролируем ситуацию, держим руку на пульсе.

– Легионеры в Украине?
– Все на месте, под нашим контролем. Ситуация меняется ежедневно, поэтому переезды исключены. Для нас это даже хорошо, ведь мы можем контролировать всех сразу.

– Луиш Каштру в Киеве?
– Да, все в Киеве.

Ранее из-за пандемии были приостановлены практически все спортивные состязания, в частности, чемпионат Украины по футболу.

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Источник — Футбол 1/2/3

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