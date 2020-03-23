Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Чемпионат нужно обязательно доиграть»

Полузащитник «Динамо» Виталий Буяльский во время карантина поддерживает форму и ждет когда возобновится сезон УПЛ.

«Во время карантина нахожусь дома, провожу время с семьей, также с тренером работаю индивидуально. Рядом с домом есть небольшая площадка, там и занимаюсь. У каждого есть индивидуальная программа, которую мы выполняем по мере своих возможностей - так день и проходит.

С ребятами связь поддерживаю постоянно, общаемся через смс и мессенджеры. Также общаюсь с врачами и персоналом клуба. А вот лично стараюсь контактировать с людьми можно меньше.

Считаю, чемпионат нужно обязательно доиграть. Поскольку, в год перенесли Евро 2020, поэтому времени для этого будет достаточно. Тогда каждый клуб сможет с чистой и спокойной душой идти в отпуск и готовиться к следующему сезону. Доиграть необходимо, пусть даже в сжатые сроки, проводя по два матча в неделю.

В Англии так играют - и все нормально, ничего страшного в этом нет. Мы не играем в еврокубках, поэтому перелетов по Европе не будет, словом, никаких проблем. Еще раз подчеркну, что доигрывать нужно в любом случае, иначе и тот, кто выигрывает, не будет чувствовать вкус победы, и тот, кто окажется в зоне вылета, будут считать это несправедливым, поскольку играть осталось еще много матчей», - сказал Буяльский.

Напомним, что «Динамо» продлило карантин до 29 марта.