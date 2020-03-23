Барселона проявляет интерес к защитнику Вильярреала

23-летний защитник «Вильярреала» Пау Торрес в ближайшее время может стать игроком «Барселоны».

По данным источника, каталонцы несколько раз общались с представителями футболиста в неформальной обстановке.

Препятствием в сделке могут стать 50 миллионов евро отступных, указанные в контракте Торреса. «Барселона» уже дала понять, что не собирается платить такие деньги.

Ранее сообщалось, что игроки «Барселоны» готовы пойти на уменьшение зарплат.