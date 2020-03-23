Джанни ИНФАНТИНО: «Остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему»

Президент ФИФА высказался о возможном сроке возобновления сезона

  • 23.03.2020 11:17
  • 592 просмотра
  • 0 комментариев
Джанни ИНФАНТИНО: «Остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему»
© FIFA. Джанни Инфантино

Глава ФИФА Джанни Инфантино прокомментировал ситуацию с длительной приостановкой чемпионатов во многих странах из-за пандемии коронавируса. 

По его словам, сезоны будут возобновлены только тогда, когда здоровью участников ничего не будет угрожать.

«Здоровье идет на первом месте, а потом уже все остальное. Остается надеяться на лучшее, но готовиться к худшему.

Отключив панику, скажем прямо — мы сыграем снова тогда, когда сможем это сделать, не рискуя ничьим здоровьем. Федерации и лиги готовы следовать рекомендациям правительств и ВОЗ. Я благодарен врачам, медсестрам и всем, кто рискует своими жизнями ради спасения других. Они герои.

Мы проявили дух сотрудничества и солидарности с Европой и Южной Америкой. Теперь нужно подумать о календаре национальных команд, о временных изменениях и правилах о статусе игроков и трансферах. Нам нужно защищать контракты и подстроить сроки регистрации. Необходимо принять меры. Но у нас нет выбора, приходится чем-то жертвовать», - сказал Инфантино.

Напомним, что из-за коронавируса был перенесен Евро-2020 на 2021 год.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — La Gazzetta dello Sport

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности