Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пытаемся поддержать всех наших ребят в Италии»

Наставник украинской сборной о непростом периоде в связи с пандемией коронавируса

  • 23.03.2020 10:48
  • 339 просмотров
  • 0 комментариев
Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пытаемся поддержать всех наших ребят в Италии»
© ffu.ua

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал об общении с тренерским штабом и игроками сборной во время пандемии коронавируса.

«Я всегда слежу и смотрю, что происходит в Украине. Эта страна меня волнует больше, чем другие. Пока у нас не так много случаев, я надеюсь, что меры, которые уже приняты, будут эффективны. Очень важно, чтобы каждый человек очень серьезно относился к этому, чтобы не повторилась ситуация как в Италии.

Мы общаемся с Мальдини и со своими помощниками каждые два дня. Паоло подтвердил, что заразился, но пару дней назад я с ним говорил, с ним все в порядке. 

Малдера и Тассотти находятся в Милане, мы созваниваемся с ними каждый день. Приятно, что многие ребята из команды поддерживают отношения. И Степаненко, и Зинченко, и Малиновский, который живет в Бергамо. У нас есть общий чат нашей команды. Пытаемся поддержать всех наших ребят в Италии и прекрасно понимаем, какая там ситуация. 

Однозначно, перенос Евро на 2021 год - это правильное решение. Никаких обсуждений других вариантов не было. Это самое правильное решение. Говорить о том, когда возобновят чемпионаты, наверное, не совсем правильно. Будем надеяться, что это произойдёт как можно быстрее, но мы должны реально оценивать ситуацию. Пока все не уляжется, преждевременно говорить о возобновлении чемпионатов.

Хочу обратиться не только к футболистам, но и ко всем людям. Очень важно сегодня дать возможность нашим медикам работать. Очень важно соблюдать карантин и не выходить из дому, избегать всех контактов. Даже занимаясь спортом в четырёх стенах, можно немного держать себя в форме и это поможет пережить этот сложный период», - сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины.

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Футбол 1/2/3

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности