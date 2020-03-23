Андрей ШЕВЧЕНКО: «Пытаемся поддержать всех наших ребят в Италии»

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко рассказал об общении с тренерским штабом и игроками сборной во время пандемии коронавируса.

«Я всегда слежу и смотрю, что происходит в Украине. Эта страна меня волнует больше, чем другие. Пока у нас не так много случаев, я надеюсь, что меры, которые уже приняты, будут эффективны. Очень важно, чтобы каждый человек очень серьезно относился к этому, чтобы не повторилась ситуация как в Италии.

Мы общаемся с Мальдини и со своими помощниками каждые два дня. Паоло подтвердил, что заразился, но пару дней назад я с ним говорил, с ним все в порядке.

Малдера и Тассотти находятся в Милане, мы созваниваемся с ними каждый день. Приятно, что многие ребята из команды поддерживают отношения. И Степаненко, и Зинченко, и Малиновский, который живет в Бергамо. У нас есть общий чат нашей команды. Пытаемся поддержать всех наших ребят в Италии и прекрасно понимаем, какая там ситуация.

Однозначно, перенос Евро на 2021 год - это правильное решение. Никаких обсуждений других вариантов не было. Это самое правильное решение. Говорить о том, когда возобновят чемпионаты, наверное, не совсем правильно. Будем надеяться, что это произойдёт как можно быстрее, но мы должны реально оценивать ситуацию. Пока все не уляжется, преждевременно говорить о возобновлении чемпионатов.

Хочу обратиться не только к футболистам, но и ко всем людям. Очень важно сегодня дать возможность нашим медикам работать. Очень важно соблюдать карантин и не выходить из дому, избегать всех контактов. Даже занимаясь спортом в четырёх стенах, можно немного держать себя в форме и это поможет пережить этот сложный период», - сказал Шевченко.

Ранее сообщалось, что Шевченко ведет переговоры о продлении контракта со сборной Украины.