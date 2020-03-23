ФОТО. Пятов – седьмой, Бущан – восьмой. А кто же лидер в УПЛ по сейвам?

Sport.ua разбирается в вопросе, кому из вратарей отечественной лиги приходится работать больше всего

  • 23.03.2020 10:37
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ФОТО. Пятов – седьмой, Бущан – восьмой. А кто же лидер в УПЛ по сейвам?
© Twitter. Андрей Пятов и Юрий Панькив

После 23-х туров, проведенных в украинской Премьер-лиге, наметились свои лидеры среди голкиперов команд по числу осуществленных сейвов.

Представители грандов Андрей Пятов и Георгий Бущан из «Шахтера» и «Динамо» соответственно, конечно же, не пребывают на лидирующих позициях, так как по воротам «оранжево-черных» и «бело-синих» соперники по УПЛ бьют не так и часто. Однако оба они все равно попали в топ-10 рейтинга, составленного нами на основе статистики от Wyscout.

Лидером же рейтинга является Валерий Юрчук из «Днепра-1». 29-летний кипер в 16 матчах осуществил 75 сейвов. На второй строчке находится Евгений Волынец из «Колоса». В его активе 70 сейвов в 16 матчах. Интересно, что именно команда из Ковалевки, несмотря на проход в верхнюю шестерку, имеет к настоящему моменту наибольшее количество пропущенных мячей в пассиве – 43.

Ранее мы рассказывали о самых опасных атакующих игроках УПЛ, проводя сравнение их показателей ожидаемых и реально забитых голов.

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Источник — Sport.ua

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