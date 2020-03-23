Директор УПЛ рассказал о двух вариантах окончания чемпионата Украины

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о вариантах завершения чемпионата Украины после приостановки турнира из-за пандемии коронавируса:

«Если мы не сможем закончить к срокам, которые установила УЕФА, то мы будем решать это с клубами. У нас будет два варианта: закончить чемпионат, так, как он выглядит сейчас брать только первый этап. Не считать 23 тур чемпионата. Будем предлагать эти два сценария.

По второй шестерке также рассматривается несколько вариантов. Я скажу так: варианты у нас есть, но мы не будем объявлять, потому что нам надо провести дополнительные консультации с УАФ по этому поводу. Может идти речь и о расширении лиги и о каких-то кардинальных мерах. Нужно, чтобы все было согласовано с руководством федерации. Чтобы мы совместно вышли с этим решением», - сказал Дикий.