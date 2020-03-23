Директор УПЛ рассказал о двух вариантах окончания чемпионата Украины

Решение будут принимать вместе с клубами

  • 23.03.2020 10:28
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  • 1 комментарий
Директор УПЛ рассказал о двух вариантах окончания чемпионата Украины
© dynamo.kiev.ua. Евгений Дикий

Исполнительный директор УПЛ Евгений Дикий рассказал о вариантах завершения чемпионата Украины после приостановки турнира из-за пандемии коронавируса:

«Если мы не сможем закончить к срокам, которые установила УЕФА, то мы будем решать это с клубами. У нас будет два варианта: закончить чемпионат, так, как он выглядит сейчас брать только первый этап. Не считать 23 тур чемпионата. Будем предлагать эти два сценария.

По второй шестерке также рассматривается несколько вариантов. Я скажу так: варианты у нас есть, но мы не будем объявлять, потому что нам надо провести дополнительные консультации с УАФ по этому поводу. Может идти речь и о расширении лиги и о каких-то кардинальных мерах. Нужно, чтобы все было согласовано с руководством федерации. Чтобы мы совместно вышли с этим решением», - сказал Дикий.

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Источник — FootballHub

(2 голоса)

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Комментарии
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2020 10:34
    0
    Нужно закончить чемпионат после первых двух кругов,доиграть нормально чемпионат-очень маленькая вероятность
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 23.03.2020 10:34
    0
    Нужно закончить чемпионат после первых двух кругов,доиграть нормально чемпионат-очень маленькая вероятность
    Ссылка
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