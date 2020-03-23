Смоллинг готов пойти на понижение зарплаты, чтобы остаться в Роме

Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Крис Смоллинг, выступающий на правах аренды за итальянскую «Рому», хочет остаться в римском клубе.

По данным источника, Смоллинг готов пойти на понижение зарплаты. «Рома», в свою очередь, готова выкупить 30-летнего англичанина, арендное соглашение которого истекает грядущим летом.

«Манчестер Юнайтед» оценивает Смоллинга в 35 миллионов евро. В этом сезоне Крис Смоллинг принял участие в 21 матче за «Рому» в чемпионате Италии и забил два гола.

Ранее сообщалось, что «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Эвертон» поборются за Смоллинга.