Евгений МАКАРЕНКО: «В Бельгии не верили в то, что происходит»

Украинский защитник «Кортрейка» рассказал о том, как он проводит карантин

  • 23.03.2020 09:15
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Евгений МАКАРЕНКО: «В Бельгии не верили в то, что происходит»
© sport.be. Евгений Макаренко

Полузащитник «Кортрейка» Евгений Макаренко рассказал о карантине в Бельгии и индивидуальных тренировках во время вынужденного отпуска

— На карантин ушли как и все, на прошлой неделе. В субботу у нас должен был быть матч, но за день до игры на предигровой тренировке нам объявили, что игра не состоится, чемпионат приостановлен до решения УЕФА. После этого была только одна тренировка и потом все ушли на карантин, чтобы не было контактов.

—  Предварительно, до какого числа такой вынужденный отпуск?
— Пока не знаем, насколько это все продлится. Изначально была информация до 4 апреля. Хотя обстановка, конечно, не радует. Как и все, следим за новостями и надеемся, что количество больных не будет увеличиваться.

—  Как форму можно поддерживать? Только дома в квартире?
— Нам разрешают выйти подышать воздухом. Поэтому с семьей выходим в безлюдные места, в парк, чтобы прогуляться с детьми. Что касается тренировок, то у нас на базе есть открытое поле, на котором можно проводить индивидуальные тренировки. 

— Общаетесь с кем-то еще из наших бельгийских легионеров?
— Недавно переписывался с Ромой Яремчуком. В принципе, у всех похожая ситуация. Все дома, все соблюдаем правила гигиены. Никто не нарушает режим карантина. Вечером с супругой смотрим разные фильмы, сериалы.

—  Какие ограничения у вас в городе в связи с карантином?
— Больших ограничений нет, можно выйти на улицу, но нельзя собираться большими компаниями.

— Как бельгийцы реагируют на происходящее?
— Мне кажется, поначалу они не до конца понимали или не верили в то, что происходит. Когда мы в магазин заходили в масках, сначала люди удивленно на нас смотрели. Сейчас уже больше людей надевают маски.

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Источник — zbirna.com

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