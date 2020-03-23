Александр ЗИНЧЕНКО: «В Англии карантин нужно было вводить раньше»

Украинский игрок «Манчестер Сити» поделился мыслями о пандемии коронавируса

  • 23.03.2020 07:57
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Александр ЗИНЧЕНКО: «В Англии карантин нужно было вводить раньше»
© Instagram. Александр Зинченко

Полузащитник сборной Украины Александр Зинченко рассказал как проводит вынужденный карантин из-за коронавируса.

«Сколько ни хожу в супермаркет, действительно, нет некоторых продуктов. В частности, нет мяса и туалетной бумаги. Можно заказывать онлайн, но тогда придётся ждать 8 дней. Поэтому пока такая ситуация. К счастью, «Манчестер Сити» заботится обо всех игроках и персонале. Не успеваю я открыть глаза, как у меня личное сообщение от доктора: как самочувствие у меня, у моих родных и близких. Плюс, мне привозят еду 6 дней в неделю и буквально завтра привезут все оборудование для поддержания формы. 

У меня нет информации, где находится Пеп Гвардиола, хотя он и живет в 50 метрах от меня. Мы поддерживаем связь с игроками, но не все знают, кто и где находится. Некоторые игроки все-таки улетели, в частности, наши бразильцы и Бернарду Силва, который находится в Португалии. Сегодня я общался с Гюндоганом и он планирует сидеть в Манчестере, потому что это самый безопасный город для него.

Тест на коронавирус будут делать только тогда, когда появятся какие-либо симптомы.  Доктор каждое утро опрашивает игроков и если вдруг у кого-то появляются симптомы, сразу же будут проведены все необходимые процедуры. 

Никто не владеет информацией, когда может возобновиться чемпионат. Если говорить об Англии, то они немного медленнее реагируют на все это. Буквально с завтрашнего дня только вводится карантин. Как по мне, это нужно было делать раньше. У меня есть знакомая, которая пятый год живет в Англии, у неё есть симптомы коронавируса, но ей говорят ходить на работу. Это ненормально», - сказал Зинченко.

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Источник — Великий футбол

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