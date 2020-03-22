«Кто из Манчестер Сити может стать певцом? Зинченко!»

Футболисты английского клуба «Манчестер Сити» Рияд Марез и Бенжамен Менди ответили на вопросы о своих одноклубниках. Спикеры не обошли вниманием и 23-летнего украинского игрока «горожан» Александра Зинченко, которому напророчили эстрадную карьеру.
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Источник — Sport.ua
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