ДИАС: «Еще никогда так долго не играл в Fortnite. Уже стал профессионалом»

Полузащитник мадридского «Реала» Браим Диас рассказал, чем занимается во время приостановки чемпионата Испании и тренировок команды.
Испанец много играет в Fortnite.
«Я тренируюсь, играю с семьей, а затем у меня появляется свободное время. Обычно я играю в Fortnite и уже стал в ней профессионалом. Я еще никогда так долго в нее не играл.
Клуб просит нас продолжать тренировки, чтобы оставаться в хорошей физической и моральной формах. В клубе надеются, что скоро вся эта ситуация разрешится. У всех игроков есть индивидуальные программы тренировок», - сказал Диас.
В этом сезоне Диас сыграл 7 матчей за «Реал», забил 1 мяч и отдал 1 голевую передачу.
Ранее одноклубник Диаса Марко Асенсио стал победителем турнира Ла Лиги по FIFA 20.
Источник — Marca
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