Андрей ПАВЕЛКО о коронавирусе: «Держим связь с каждым клубом»

Президент УАФ высказался о финансовых последствиях пандемии

  • 23.03.2020 08:37
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Андрей ПАВЕЛКО о коронавирусе: «Держим связь с каждым клубом»
© ffu.ua. Андрей Павелко

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко прокомментировал текущую ситуацию в украинском футболе. Напомним, что все чемпионаты приостановлены из-за пандемии коронавируса.

«Мы держим связь с каждым клубом. Сегодня этот вопрос касается руководства УПЛ, ПФЛ и украинского профсоюза футболистов, поскольку с такой проблемой мы встречаемся впервые. 

Юристы определяют коронавирус ситуацией, которая не является форс-мажором, но последствия COVID-19 могут быть признаны таковыми в будущем.

Сегодня это касается не только футбола. Мы видим, что государство, парламент следит за ситуацией вокруг бизнеса, поскольку пандемия больно ударит по экономике страны. Многие страны Европы отменяют налоги, идут на облегчение бизнеса. Это крайне важно», - сказал Павелко.

Ранее Павелко рассказал, что будет делать,если УПЛ не удастся возобновить. 

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Источник — Футбол 1/2/3

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