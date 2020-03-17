ПАВЕЛКО: «Если УПЛ не удастся возобновить, будем консультироваться с УЕФА»

Президент Украинской ассоциации футбола (УАФ) Андрей Павелко прокомментировал решение об остановке всех соревнований на территории страны:

– Мы сегодня приняли решение остановить все соревнования на районном, областном, национальном уровнях до следующего решения, которое будет принято после рекомендаций Министерства здравоохранения и Кабинета министров Украины.

Если подсчитать, то гипотетически, последней возможной датой возобновления УПЛ может быть 15 мая. Более подробную картину поймем после того, как УЕФА направит соответствующие рекомендации: когда проводить матчи сборных, еврокубки.

Почти все страны приняли решение приостановить чемпионаты бессрочно. До 30 июня все страны должны подвести итоги своих чемпионатов.

Если ситуация с коронавирусом будет улучшаться, то исполком УАФ соберется и решит, когда восстанавливать чемпионат.

- Если чемпионат не удастся возобновить, то как распределять места?

– Будут консультации с УЕФА, после чего и будет приниматься решение.