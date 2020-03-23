МИЛЕВСКИЙ: «В Беларуси нам платят деньги, не нам решать, играть или нет»

Беларусский чемпионат единственный в Европе, который не ушел на паузу

  • 23.03.2020 08:12
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МИЛЕВСКИЙ: «В Беларуси нам платят деньги, не нам решать, играть или нет»
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Форвард брестского «Динамо» Артем Милевский рассказал о ситуации в Беларуси во время пандемии коронавируса.

«Всем желаю здоровья, в первую очередь!

Что касается нас (футболистов) и чемпионата Беларуси: тяжело нам или не тяжело сейчас играть? Я думаю, нам за это платят деньги, и не нам решать, играть или нет. Не мы принимаем решение. Поэтому тур состоялся уже первый, для всех лидеров он сложился неудачно. Ждем второго. Пока играем и у власти пока все под контролем. 

У нас никакой паники, все открыто, все работает. Люди как жили, так и продолжают жить. Везде можно покушать. Ничего сверхъестественного я не замечаю. 

В команде если кто-то начинает чихать, сразу несем ему градусник. Тут уже не до шуток. У каждого бывают какие-то сопли, простуда.. Но мы все верим, что это простой вирус, а не тот, известный, который присутствует во всем мире. Стараемся не паниковать. Стараемся поменьше контактировать со всеми», - сказал Милевский.

Смотрите: ВИДЕО. Играют только тут. Обзор матчей чемпионата Беларуси.

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Источник — FootballHub

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