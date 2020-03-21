ВИДЕО. Играют только тут. Обзор матчей чемпионата Беларуси

В футболе смотреть больше нечего

  • 21.03.2020 19:25
  • 652 просмотра
  • 1 комментарий
ВИДЕО. Играют только тут. Обзор матчей чемпионата Беларуси
© pressball.by

Чемпионат по футболу Беларуси остается единственным в Европе, который продолжает проходить в стандартом режиме, несмотря на коронавирус.

21-го марта состоялось два матча.

Витебск - Городея 1:0

Ислочь - Неман 1:0

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    ternow
      ternow, 21.03.2020 20:51
    0
    Белорусам коронавирус ни по чем))))
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    ternow
      ternow, 21.03.2020 20:51
    0
    Белорусам коронавирус ни по чем))))
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