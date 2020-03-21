ВИДЕО. Играют только тут. Обзор матчей чемпионата Беларуси

Чемпионат по футболу Беларуси остается единственным в Европе, который продолжает проходить в стандартом режиме, несмотря на коронавирус.
21-го марта состоялось два матча.
Витебск - Городея 1:0
Ислочь - Неман 1:0
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Источник — Sport.ua
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