Игорь СУРКИС: «Контракты игроков во время карантина должны выполняться»

Игорь Суркис призвал всех оставаться дома.

«На мой взгляд, правильно, что сейчас остановлен чемпионат. Мы же все видим, что происходит в футболе и вокруг нас, что происходит в Италии. Сейчас о футболе не нужно думать. Нужно думать о том, чтобы эта инфекция прошла для нас с меньшими потерями. Футбол без зрителей – это не футбол. Лучше переждать и не гоняться за таблицами или еще чем-то. Футбол – это не самое важное на сегодняшний момент. Сегодня на кону стоят человеческие жизни – это важнее всего.

Второй этап чемпионата мы обязаны были не начинать. Тем более, что до начала тура было известно, что мы играем без зрителей. Нужно было остановить чемпионат, не начиная разбивать его на шестерки. А так мы начали и не закончили. Такая моя позиция. Хотелось бы не думать, конечно, что чемпионат не возобновится».

Контракты игроков? Футболисты же не виноваты, что произошла такая ситуация, правильно? Мое мнение: контракты должны выполняться. У нас же карантин пока на короткий период времени. Если чемпионат не состоится, то можно будет смотреть, как поступают другие клубы. Мы пока этот вопрос не рассматривали и ни с кем из игроков этот вопрос не поднимали. Говорили только о том, чтобы игроки сохранили свои физические кондиции, чтобы, когда турнир возобновится, не смотреть тренировочный процесс в играх.

Я призываю всех, чтобы оставались дома и не разносили между своими близкими, родными и друзьями эту заразу. Сегодня никто не понимает, есть ли у него инфекция или нет. У меня отец, которому много лет, и я не хотел бы в дом принеси инфекцию. Поэтому работаю из дома. Нужно, чтобы как можно меньше людей выходило на улицу, а любые инфекции, как приходят, так и уходят. Я бы только хотел, чтобы наша страна понесла как можно меньше от этого потерь.

«Динамо» будет помогать. Мы никогда громко свою помощь не афишируем, но вы об этом узнаете. Всем не сможем помочь, но сделаем все, чтобы помочь многим», - сказал Игорь Суркис в интервью телеканалу Футбол 1.