Брат Игуаина пояснил, почему Гонсало сбежал из Ювентуса в Аргентину

Оказалось, что мама футболиста борется с болезнью под названием рак

  • 22.03.2020 22:12
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Брат Игуаина пояснил, почему Гонсало сбежал из Ювентуса в Аргентину
© Ювентус. Гонсало Игуаин

Нападающий «Ювентуса» Гонсало Игуаин покинул Италию и отправился в Аргентину на частном самолете. Оказалось, что «Ювентус» дал Игуаину разрешение покинуть страну во время карантина. Игрок улетел домой, поскольку в Аргентине у него больная мать.

Никола, брат Гонсало Игуаина, рассказал о причинах действий форварда:

«Наша мама, как и многие другие люди в мире, борется с болезнью под названием рак. Конечно, эти выдающиеся существа мало заботятся о здоровье моей матери, им нужно только упомянуть волшебное слово, в данном случае Игуаин, именно так работает бизнес. Очевидно, что все знают, кому адресовано это сообщение, и я не люблю обобщать.

Мой брат Гонсало путешествовал с разрешения клуба и с сертификатом отрицательного теста Covid-19 в свою страну, как и любой гражданин Аргентины. Он выполняет карантин, установленный президентом. Игуаин не убежал, причина в том, чтобы сопровождать нашу маму в этой нежелательной ситуации. Пожалуйста, не используйте волшебное слово в этот деликатный семейный момент. Лучше направить силы на то, что важнее. Спасибо».

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