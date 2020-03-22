Даете миллионы футболистам? Теперь пусть Роналду и Месси дадут вам вакцину

В соцсетях опуликовано большое количество мемов про пандемию коронавируса. В одном из них затронута интересная тема о больших зарплатах в развлекательной и спортивной сфере и низкой оплате для работников медицины.

В распространенной публикации якобы испанский биолог выражает недовольство текущей ситуацией: «Вы даёте миллионы в месяц футболистам и лишь 1800€ в месяц биологам. Вы сейчас нуждаетесь в вакцине. Идите к Криштиану Роналду или Месси, и они найдут вам вакцину».