Сергей СИДОРЧУК: «В 6 матчах с VAR показали 9 красных карточек»

Игрок «Динамо» хочет больше объяснений со стороны судей

  • 22.03.2020 15:49
  • 467 просмотров
  • 6 комментариев
Сергей СИДОРЧУК: «В 6 матчах с VAR показали 9 красных карточек»
© fcdynamo.kiev.ua

С весенней части сезона УПЛ в чемпионате Украины ввели VAR, который работал на двух матчах каждого тура. Хавбек «Динамо» Сергей Сидорчук не считает нормальным большое количество пенальти и удалений в играх с VAR.

«Основной вывод такой: хочется слышать и сторону, которая принимает непосредственное участие в вынесении вердиктов системы VAR. Футболисты могут говорить на эмоциях, а арбитры должны четко и объективно апеллировать к правилам игры. Например, отыграли мы очередной тур. Два матча этого тура прошли с системой VAR. Почему бы после этого не сделать какую-то открытую пресс-конференцию на тему принятых решений с участием футболистов и тренеров и объяснить мотивацию тех или иных шагов? Тем более, учитывая, с какой скоростью увеличивается число резонансных ситуаций».

«Кроме того, повтор эпизода всегда будет отличаться от живой динамики. Например, взять удаления Буяльского и Гуцуляка. В игре эти эпизоды по своей динамике и контакту даже на желтые карточки не тянули. А на повторах ситуация выглядит иной. Опять же, хотелось бы на этот счет услышать доводы судей, доводы тех людей, которые апеллируют лишь правилами, а не эмоциями».

«Лично мне было бы интересно слышать какие-то пояснения. И, думаю, это пошло бы на пользу всем и самой игре. Не нужно эти пояснения давать по каждому эпизоду, но для резонансных случаев они, считаю, необходимы. У нас ведь в шести матчах было показано девять красных карточек. И фактически в каждом туре матчи с VAR заканчивалась, как минимум, красной карточкой и пенальти. Минимум! Это выглядит не совсем нормальным».

«Одним словом, я призываю просто к диалогу. К обычному спокойному диалогу. И диалогу открытому, чтобы его могли освещать СМИ. Чтобы в итоге, в нашем футболе стало больше объективности».

«Ну и последнее. Раз у нас теперь есть технология, которая способна определить даже сантиметровый офсайд, то, может, имеет смысл, вернуться к тем нормам правил игры, которые имелись раньше? Веду речь о том, что гол засчитывается, если офсайд атакующего игрока не превысил пяти сантиметров», - сказал Сидорчук.

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Источник — Динамо Киев от Шурика

(4 голоса)

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Комментарии
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 22.03.2020 16:45
    0
    Та зачем там какие то пояснения, если почти все карточки по делу!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 22.03.2020 16:27
    0
    Вот это пацана занесло, третьем местом попахивает так он уже и правила свои хочет внедрить, та ему в ФИФА пора, а не по полю бегать
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 22.03.2020 16:26
    0
    jimmi, 22.03.2020 15:55
    Чувак играет прямой ногой и удивляется насчёт красных
    Пора признать, что в ЧУкре играют малотехничные игроки, от того и столько красных.
    P.S. Если бы в вышке играла Волынь, КК было бы 19
    Небольшое уточнение Волынь Кварцяного
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.03.2020 16:16
    +2
    У буков коэффициенты высокие на красные карточки,удаления и пенальти,поэтому выводы напрашиваются соответственные,плюс в судейский корпус набирают всяких выродков,которые к тому же абсолютно не понимают тонкости футбола,
    Ссылка
    jimmi
      jimmi, 22.03.2020 15:55
    0
    Чувак играет прямой ногой и удивляется насчёт красных
    Пора признать, что в ЧУкре играют малотехничные игроки, от того и столько красных.
    P.S. Если бы в вышке играла Волынь, КК было бы 19
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 22.03.2020 15:52
    +2
    У нас чемпионат и без вар среди лидеров по красным. Может хоть вар успокоит дуболомов типа Сидора.
    Ссылка
    axylinam
    online
      axylinam, 22.03.2020 16:16
    +2
    У буков коэффициенты высокие на красные карточки,удаления и пенальти,поэтому выводы напрашиваются соответственные,плюс в судейский корпус набирают всяких выродков,которые к тому же абсолютно не понимают тонкости футбола,
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 22.03.2020 15:52
    +2
    У нас чемпионат и без вар среди лидеров по красным. Может хоть вар успокоит дуболомов типа Сидора.
    Ссылка
    Футбол в квадрате
    online
      Футбол в квадрате, 22.03.2020 16:45
    0
    Та зачем там какие то пояснения, если почти все карточки по делу!
    Ссылка
    Юрий Карпенко
    online
      Юрий Карпенко, 22.03.2020 16:27
    0
    Вот это пацана занесло, третьем местом попахивает так он уже и правила свои хочет внедрить, та ему в ФИФА пора, а не по полю бегать
    Ссылка
    Андрей Абзонь
    online
      Андрей Абзонь, 22.03.2020 16:26
    0
    jimmi, 22.03.2020 15:55
    Чувак играет прямой ногой и удивляется насчёт красных
    Пора признать, что в ЧУкре играют малотехничные игроки, от того и столько красных.
    P.S. Если бы в вышке играла Волынь, КК было бы 19
    Небольшое уточнение Волынь Кварцяного
    Ссылка
    jimmi
      jimmi, 22.03.2020 15:55
    0
    Чувак играет прямой ногой и удивляется насчёт красных
    Пора признать, что в ЧУкре играют малотехничные игроки, от того и столько красных.
    P.S. Если бы в вышке играла Волынь, КК было бы 19
    Ссылка
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