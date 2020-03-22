Чемпионат Беларуси. 5 пенальти в матче Слуцка и Славии

Продолжаются матчи первого тура чемпионата Беларуси, который остается единственным в Европе, где пандемия коронавируса не повлияла на проведение турнира.

В первой игре дня «Слуцк» обыграл «Славию» со счетом 3:1. При этом судья назначил в поединке 5 пенальти, два из которых реализовать не удалось.

Чемпионат Беларуси. 1-й тур.

Слуцк - Славия 3:1

Голы: Такулов, 43 (с пен), Сердюк, 73 , 79 (с пен) - Чухлей, 29 (с пен)