Чемпионат Беларуси. 5 пенальти в матче Слуцка и Славии

Продолжаются матчи первого тура чемпионата Беларуси, который остается единственным в Европе, где пандемия коронавируса не повлияла на проведение турнира.
В первой игре дня «Слуцк» обыграл «Славию» со счетом 3:1. При этом судья назначил в поединке 5 пенальти, два из которых реализовать не удалось.
Чемпионат Беларуси. 1-й тур.
Слуцк - Славия 3:1
Голы: Такулов, 43 (с пен), Сердюк, 73 , 79 (с пен) - Чухлей, 29 (с пен)
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Источник — Sport.ua
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