ФОТО. Заснеженный Цыганков на прогулке со своей собакой

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков не скучает во время карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В заснеженном Киеве футболист гуляет со своей собакой.
«Пусть идет снег», — написал Цыганков в Instagram, опубликовав свежее фото со своим питомцем.
Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило карантин до 29-го марта.
В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.
Источник — Instagram
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