ФОТО. Заснеженный Цыганков на прогулке со своей собакой

Вингер киевского «Динамо» не скучает во время карантина

  • 22.03.2020 14:41
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ФОТО. Заснеженный Цыганков на прогулке со своей собакой
© ФК Динамо Киев. Виктор Цыганков

22-летний вингер киевского «Динамо» и сборной Украины Виктор Цыганков не скучает во время карантина, введенного в связи с пандемией коронавируса COVID-19. В заснеженном Киеве футболист гуляет со своей собакой.

«Пусть идет снег», — написал Цыганков в Instagram, опубликовав свежее фото со своим питомцем.

Ранее сообщалось, что «Динамо» продлило карантин до 29-го марта.

В текущем сезоне Цыганков провел за «Динамо» 31 матч во всех турнирах, где забил 11 мячей и отдал 8 результативных передач.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Let it snow ❄️☃️🌨 #unpredictable2020

Публикация от Viktor Tsygankov 🇺🇦 (@viktortsygankov)

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Источник — Instagram

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