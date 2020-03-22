СИДОРЧУК: «Не знаю, как сейчас можно реализовать тренировочный процесс»

Полузащитник «Динамо» Сергей Сидорчук рассказал о том, как тренируется во время карантина.

— Не знаю, как сейчас можно реализовать тренировочный процесс. Ведь есть четкие предписания властей: принимаются такие положения, которые по своей сути исключают возможность проведения командных тренировок. Возможно, реально организовать занятия небольшими группами, но это тоже нельзя будет назвать полноценными тренировками. А так, вернуться к работе, конечно же, очень хочется.

— Но физическую форму поддерживать ведь в любом случае надо. Как ты сейчас решаешь эту задачу?

— На улице — только бегаю. В Голосеевском парке, в Конча-Заспе по лесу — в этих местах практически нет людей. Силовую же программу выполняю дома, согласно программе, которую все мы получили от тренерского штаба.

— Как воспринял перенос Евро-2020 на лето 2021 года?

— Всё воспринимаешь по факту. Евро-2020 перенесли не по чьей-то прихоти — так сложились обстоятельства, и пришлось пойти на этот исключительно вынужденный шаг. Это просто нужно принять как данность, и отталкиваться от новой реальности.

Тем более, что за этот год могут произойти не только плохие, но и хорошие изменения — нельзя видеть в переносе только негатив. А то, что проведение чемпионата Европы этим летом невозможно, стало понятно, когда в Европе стали массово останавливать национальные чемпионаты.

Ранее Сидорчук поделился мыслями о том, как завершить этот сезон УПЛ.