Роберто МАНЧИНИ: «Не думаю покидать Италию. Доверяю нашим врачам»

Тренер не собирается покидать свой дом, несмотря на большой очаг коронавируса в стране

  • 22.03.2020 12:15
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Роберто МАНЧИНИ: «Не думаю покидать Италию. Доверяю нашим врачам»
© Sky Sports. Роберто Манчини

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о пандемии коронавируса в стране. Специалист не будет покидать страну.

«Я даже не думаю о том, чтобы покинуть Италию. Здесь я чувствую себя в полной безопасности, я полностью доверяю нашим врачам, которые делают героическую работу. Я хочу чувствовать себя рядом с нуждающимися. И я говорю об этом как простой гражданин, а не потому что я тренер нацииональной сборной и представляю Италию», - сказал Манчини.

Ранее Манчини нашел позитивные моменты в связи с переносом Евро-2020 на 2021-й год.

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Источник — Calciomercato

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