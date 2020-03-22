Роберто МАНЧИНИ: «Не думаю покидать Италию. Доверяю нашим врачам»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини высказался о пандемии коронавируса в стране. Специалист не будет покидать страну.

«Я даже не думаю о том, чтобы покинуть Италию. Здесь я чувствую себя в полной безопасности, я полностью доверяю нашим врачам, которые делают героическую работу. Я хочу чувствовать себя рядом с нуждающимися. И я говорю об этом как простой гражданин, а не потому что я тренер нацииональной сборной и представляю Италию», - сказал Манчини.

Ранее Манчини нашел позитивные моменты в связи с переносом Евро-2020 на 2021-й год.