ФОТО. Зарядка с котом и попугаем. День Шовковского во время карантина

Легендарный украинский вратарь, экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Шовковский подробно рассказал, как проводит дни дома во время пандемии коронавируса.
Шовковский подробно расписал свой распорядок дня, в который входит тренировка, поход за продуктами, просмотр фильмов и чтение книг, работа.
Также футболист развозит продукты своим родственникам, проводит время с женой и домашними питомцами (кот, попугай, рыбки). Кроме этого Шовковский наметил много планов на время карантина: подтянуть английский, научиться играть в го, управлять дроном и многое другое.
Ранее Шовковский заявил, что данные о зараженных коронавирусом нужно умножать на 2.
Источник — Sport.ua
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