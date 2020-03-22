ФОТО. Зарядка с котом и попугаем. День Шовковского во время карантина

Легендарный украинский вратарь, экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Шовковский подробно рассказал, как проводит дни дома во время пандемии коронавируса.

Шовковский подробно расписал свой распорядок дня, в который входит тренировка, поход за продуктами, просмотр фильмов и чтение книг, работа.

Также футболист развозит продукты своим родственникам, проводит время с женой и домашними питомцами (кот, попугай, рыбки). Кроме этого Шовковский наметил много планов на время карантина: подтянуть английский, научиться играть в го, управлять дроном и многое другое.

Ранее Шовковский заявил, что данные о зараженных коронавирусом нужно умножать на 2.