ФОТО. Зарядка с котом и попугаем. День Шовковского во время карантина

Известный в прошлом футболист показал и рассказал, чем занимается в эти дни

  • 22.03.2020 11:24
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ФОТО. Зарядка с котом и попугаем. День Шовковского во время карантина
© Instagram. Александр Шовковский

Легендарный украинский вратарь, экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Шовковский подробно рассказал, как проводит дни дома во время пандемии коронавируса.

Шовковский подробно расписал свой распорядок дня, в который входит тренировка, поход за продуктами, просмотр фильмов и чтение книг, работа.

Также футболист развозит продукты своим родственникам, проводит время с женой и домашними питомцами (кот, попугай, рыбки). Кроме этого Шовковский наметил много планов на время карантина: подтянуть английский, научиться играть в го, управлять дроном и многое другое.  

Ранее Шовковский заявил, что данные о зараженных коронавирусом нужно умножать на 2.

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Источник — Sport.ua

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