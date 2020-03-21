ШОВКОВСКИЙ: «Данные о зараженных в лучшем случае нужно умножать на два»

Легендарный украинский вратарь, экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что он думает о пандемии коронавируса в мире.

«Один из девизов моей жизни – делай, что ты должен делать, а дальше будет как будет. Поэтому задумываться над тем, что может произойти в будущем… Я думаю нам сейчас главное сделать все возможное для того, чтобы этот вирус не распространялся дальше. Поэтому все те меры, которые сегодня делает Европа, очень правильные.

Я слежу за статистикой каждый день и вижу, как разворачиваются события, но это официально. Это то, о чем известно, но я уверен, что эти данные в лучшем случае надо умножать на два. Потому что официальное от неофициального очень отличается. Украина дойдет до этого позже, и кризис к ней позже доходит и все другие моменты. Нам нужно понимать уже сейчас и делать все необходимые меры», - сказал Шовковский.