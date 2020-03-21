ШОВКОВСКИЙ: «Данные о зараженных в лучшем случае нужно умножать на два»

Легенда украинского футбола поделился своим мнением о пандемии коронавируса

  • 21.03.2020 11:32
  • 1132 просмотра
  • 4 комментария
ШОВКОВСКИЙ: «Данные о зараженных в лучшем случае нужно умножать на два»
© Facebook. Александр Шовковский

Легендарный украинский вратарь, экс-игрок сборной Украины и киевского «Динамо» Александр Шовковский рассказал, что он думает о пандемии коронавируса в мире.

«Один из девизов моей жизни – делай, что ты должен делать, а дальше будет как будет. Поэтому задумываться над тем, что может произойти в будущем… Я думаю нам сейчас главное сделать все возможное для того, чтобы этот вирус не распространялся дальше. Поэтому все те меры, которые сегодня делает Европа, очень правильные.

Я слежу за статистикой каждый день и вижу, как разворачиваются события, но это официально. Это то, о чем известно, но я уверен, что эти данные в лучшем случае надо умножать на два. Потому что официальное от неофициального очень отличается. Украина дойдет до этого позже, и кризис к ней позже доходит и все другие моменты. Нам нужно понимать уже сейчас и делать все необходимые меры», - сказал Шовковский.

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Источник — XSport

(4 голоса)

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Комментарии
    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 21.03.2020 13:12
    0
    Maks7777, 21.03.2020 12:22
    В нашей стране не дай бог если не на 10!!!Ещё бандерштат досиделся до последнего в Европе особенно в италиии,а теперь дней через 10 такой пизде.... не Дай бог конечно настанет ,, не Донбасс бетоном и калючей проволкой надо а их!!!!!Заробитчани возвращайтесь до дому как там пел зеля ,да возвращайтесь иммено сейчас с очага что бы встране настал полный пииззззззз.дддд
    зеленому как раз и нужен пзц, чтобы ввести Чрезв Положение и запретить людям передвижение, чтобы усложнить Майдан. А почему Майдан - потому что зеленый 25 марта обязался подписать легализацию домбабве и реабилитацию уйлостана. А до 9 мая зеленый обязался открыть воду в крым.
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    Maks7777
    online
      Maks7777, 21.03.2020 12:22
    -1
    В нашей стране не дай бог если не на 10!!!Ещё бандерштат досиделся до последнего в Европе особенно в италиии,а теперь дней через 10 такой пизде.... не Дай бог конечно настанет ,, не Донбасс бетоном и калючей проволкой надо а их!!!!!Заробитчани возвращайтесь до дому как там пел зеля ,да возвращайтесь иммено сейчас с очага что бы встране настал полный пииззззззз.дддд
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    pavelkryuchkov
    online
      pavelkryuchkov, 21.03.2020 11:56
    -2
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    axylinam
    online
      axylinam, 21.03.2020 11:44
    +1
    Молодец Шовковский,правильное понимание проблемы
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    axylinam
    online
      axylinam, 21.03.2020 11:44
    +1
    Молодец Шовковский,правильное понимание проблемы
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    pl2012ua
    online
      pl2012ua, 21.03.2020 13:12
    0
    Maks7777, 21.03.2020 12:22
    В нашей стране не дай бог если не на 10!!!Ещё бандерштат досиделся до последнего в Европе особенно в италиии,а теперь дней через 10 такой пизде.... не Дай бог конечно настанет ,, не Донбасс бетоном и калючей проволкой надо а их!!!!!Заробитчани возвращайтесь до дому как там пел зеля ,да возвращайтесь иммено сейчас с очага что бы встране настал полный пииззззззз.дддд
    зеленому как раз и нужен пзц, чтобы ввести Чрезв Положение и запретить людям передвижение, чтобы усложнить Майдан. А почему Майдан - потому что зеленый 25 марта обязался подписать легализацию домбабве и реабилитацию уйлостана. А до 9 мая зеленый обязался открыть воду в крым.
    Ссылка
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