Виталий МИКОЛЕНКО: «Занятия на карантине - рыбалка и Counter-Strike»

Защитник киевлян тоже любит поиграть в шутер

  • 22.03.2020 11:33
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Виталий МИКОЛЕНКО: «Занятия на карантине - рыбалка и Counter-Strike»
© fcdynamo.kiev.ua

Защитник «Динамо» Виталий Миколенко рассказал, чем занимается во время карантина из-за пандемии коронавируса.

«Карантин стараюсь проводить с пользой. На днях ездил с папой на рыбалку, вместе с родителями занимался домашними любимцами – кошкой и собакой, играл на компьютере в Counter-Strike. Не поверите, но я тоже в одной команде вместе с Артемом Шабановым и Никитой Бурдой» 

«Это отличный способ отдохнуть после домашней тренировки и комплекса упражнений, который нам дали в качестве индивидуальной работы. К слову, в пятницу вечером ездил на базу и занимался в тренажерном зале, там как раз не было людей, да и его ничто не заменит, а в основном занимаюсь дома», - сказал Миколенко.

Ранее игрок выразил мнение, что вскоре команда вернется к тренировкам.

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Источник — ФК Динамо Киев

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