Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, Динамо будет тренироваться маленькими группами»

Игроки «Динамо» на время карантина распущены по домам, однако в ближайшее время команда может вернуться к тренировкам в той или иной форме.

Об этом рассказал защитник киевлян Виталий Миколенко.

«Нам должны сообщить о дальнейших действиях в воскресенье днем. Мне кажется, будем тренироваться маленькими группами по несколько человек. Если честно, уже хочется работать, чтобы не терять форму, да и скучно без тренировок и матчей. В отпуске хотя бы можно куда-то поехать, а тут даже из дому желательно без надобности не выходить, да и ситуация неопределенная – не знаешь, чего ждать. Единственный плюс сложившейся ситуации – это то, что можно больше времени проводить с родными».

«Я живу вместе с родителями, стараюсь уделять им больше внимания и ценю наши совместные занятия, особенно, семейные ужины, которые являются для нас традицией. Мы собираемся вместе, делимся новостями, что-то обсуждаем», - сказал Миколенко.