Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, Динамо будет тренироваться маленькими группами»

Игроки «Динамо» на время карантина распущены по домам, однако в ближайшее время команда может вернуться к тренировкам в той или иной форме.
Об этом рассказал защитник киевлян Виталий Миколенко.
«Нам должны сообщить о дальнейших действиях в воскресенье днем. Мне кажется, будем тренироваться маленькими группами по несколько человек. Если честно, уже хочется работать, чтобы не терять форму, да и скучно без тренировок и матчей. В отпуске хотя бы можно куда-то поехать, а тут даже из дому желательно без надобности не выходить, да и ситуация неопределенная – не знаешь, чего ждать. Единственный плюс сложившейся ситуации – это то, что можно больше времени проводить с родными».
«Я живу вместе с родителями, стараюсь уделять им больше внимания и ценю наши совместные занятия, особенно, семейные ужины, которые являются для нас традицией. Мы собираемся вместе, делимся новостями, что-то обсуждаем», - сказал Миколенко.
Источник — ФК Динамо Киев
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Скоро будут патрули с квадрокоптерами, и фиг на улицу выползешь.
Скоро будут патрули с квадрокоптерами, и фиг на улицу выползешь.
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