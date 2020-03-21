Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, Динамо будет тренироваться маленькими группами»

Игрок киевской команды рассказал о том, какими могут быть тренировки

  • 21.03.2020 19:47
  • 535 просмотров
  • 3 комментария
Виталий МИКОЛЕНКО: «Думаю, Динамо будет тренироваться маленькими группами»
© fcdynamo.kiev.ua

Игроки «Динамо» на время карантина распущены по домам, однако в ближайшее время команда может вернуться к тренировкам в той или иной форме.

Об этом рассказал защитник киевлян Виталий Миколенко.

«Нам должны сообщить о дальнейших действиях в воскресенье днем. Мне кажется, будем тренироваться маленькими группами по несколько человек. Если честно, уже хочется работать, чтобы не терять форму, да и скучно без тренировок и матчей. В отпуске хотя бы можно куда-то поехать, а тут даже из дому желательно без надобности не выходить, да и ситуация неопределенная – не знаешь, чего ждать.  Единственный плюс сложившейся ситуации – это то, что можно больше времени проводить с родными».

«Я живу вместе с родителями, стараюсь уделять им больше внимания и ценю наши совместные занятия, особенно, семейные ужины, которые являются для нас традицией. Мы собираемся вместе, делимся новостями, что-то обсуждаем», - сказал Миколенко.

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Источник — ФК Динамо Киев

(3 голоса)

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Комментарии
    Макс Про
      Макс Про, 21.03.2020 20:38
    0
    Все) все в киберспорт)
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 21.03.2020 20:31
    0
    Готовятся к ЧМ по версии iglfа? (https://iglfa.org/)
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 21.03.2020 20:11
    +1
    На лестнице
    Скоро будут патрули с квадрокоптерами, и фиг на улицу выползешь.
    Ссылка
    sidor brens
    online
      sidor brens, 21.03.2020 20:11
    +1
    На лестнице
    Скоро будут патрули с квадрокоптерами, и фиг на улицу выползешь.
    Ссылка
    Макс Про
      Макс Про, 21.03.2020 20:38
    0
    Все) все в киберспорт)
    Ссылка
    rugby1970
    online
      rugby1970, 21.03.2020 20:31
    0
    Готовятся к ЧМ по версии iglfа? (https://iglfa.org/)
    Ссылка
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