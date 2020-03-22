Барселона собирается купить Ляпорта

Каталонцы могут подписать защитника «Манчестер Сити»

  • 22.03.2020 11:14
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Барселона собирается купить Ляпорта
© givemesport.com. Емерік Ляпорт

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Ляпорт может вернуться в Испанию.

Как сообщает El Mundo Deportivo, 25-летнего футболиста хочет подписать «Барселона». Трансфер может состояться в летнее трансферное окно.

Напомним, что Ляпорт играл в Испании за «Атлетик» Бильбао.

Контракт Ляпорта с «горожанами» действует до лета 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Барселона» хочет подписать хавбека «Сассуоло».

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Источник — El Mundo Deportivo

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