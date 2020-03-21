Барселона и Челси хотят подписать хавбека Сассуоло

Ивуарийский хавбек итальянского «Сассуоло» Жереми Бога может продолжить карьеру в другом чемпионате.
По данным источника, каталонская «Барселона» запросила информацию относительно 23-летнего игрока. Лондонский «Челси» также рассматривает возможность возвращения полузащитника, который покинул команду летом 2018 года.
В текущем сезоне Серии А Бога провел 24 поединка, в которых сумел забить восемь голов и отдал две результативные передачи.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Gazzetta dello Sport
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.