Артем МИЛЕВСКИЙ: «В Беларуси все открыто. В масках не ходят»

Артем Милевский рассказал о своем отношении к коронавирусу.

«Мое мнение – надо быть аккуратным. Надо мыть руки, поменьше общаться с людьми.

В Беларуси все открыто. В масках не ходят», - сказал Милевский.

Напомним, что чемпионат Беларуси – единственный турнир, который еще не остановили на карантин.

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