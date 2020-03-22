Артем МИЛЕВСКИЙ: «В Беларуси все открыто. В масках не ходят»

Артем Милевский рассказал о своем отношении к коронавирусу.
«Мое мнение – надо быть аккуратным. Надо мыть руки, поменьше общаться с людьми.
В Беларуси все открыто. В масках не ходят», - сказал Милевский.
Напомним, что чемпионат Беларуси – единственный турнир, который еще не остановили на карантин.
Смотрите: ВИДЕО. Играют только тут. Обзор матчей чемпионата Беларуси.
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Источник — Динамомания
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