Артем МИЛЕВСКИЙ: «В Беларуси все открыто. В масках не ходят»

Форвард брестского «Динамо» – о ситуации в Беларуси во время пандемии коронавируса

  • 22.03.2020 10:08
  • 793 просмотра
  • 1 комментарий
Артем МИЛЕВСКИЙ: «В Беларуси все открыто. В масках не ходят»
© ФК Динамо Брест. Артем Милевский

Артем Милевский рассказал о своем отношении к коронавирусу.

«Мое мнение – надо быть аккуратным. Надо мыть руки, поменьше общаться с людьми.

В Беларуси все открыто. В масках не ходят», - сказал Милевский.

Напомним, что чемпионат Беларуси – единственный турнир, который еще не остановили на карантин.

Смотрите: ВИДЕО. Играют только тут. Обзор матчей чемпионата Беларуси.

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Источник — Динамомания

(5 голосов)

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Комментарии
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.03.2020 10:36
    0
    И в Италии так ходили , доходились ...
    Ссылка
    stopor2016
    online
      stopor2016, 22.03.2020 10:36
    0
    И в Италии так ходили , доходились ...
    Ссылка
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