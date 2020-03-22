Мирон МАРКЕВИЧ: «Главная проблема Карпат — отсутствие стратегии»

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о том, что не хватает львовским «Карпатам».

«Знаете, можно было бы сфокусировать внимание на многолетней чехарде на тренерском мостике «Карпат», что негативно влияло на результаты коллектива, — сказал заслуженный тренер Украины. — Можно было бы проанализировать почему в «Карпатах» с каждым годом все меньше доморощенных игроков, хотя зелено-белые всегда были сильны именно своими воспитанниками. И, наконец, можно было бы просто поинтересоваться, почему во Львове уже на протяжении десятилетий властным структурам нет дела до «Карпат». Но, на мой взгляд, главная проблема клуба — отсутствие стратегии.

Припоминается, когда Петр Дыминский только стал президентом клуба, поначалу со стратегией все было в порядке. В клубной программе развития четко было прописано, когда от «Карпат» ждать взлета на всеукраинской арене и дебюта на международной. На покорение этих рубежей и были нацелены, как игроки, тренерский штаб, так и сотрудники клуба. Каждый знал свои обязанности и стремился выполнять их качественно.

К сожалению, в последние годы «Карпаты» значительно чаще разочаровывают своих почитателей. А все из-за постоянных шараханий в кадровой политике: ставка делалась то на своих только молодых воспитанников, то на легионеров из Испании или Латинской Америки. Хотя стоило появиться какому-то перспективному футболисту, как его сразу старались продать. Как при таком подходе добиваться стабильных результатов? Не удивительно, что постепенно к «Карпатам» потеряли интерес даже их самые рьяные фаны», - сказал Маркевич.

Ранее Маркевич высказался о пандемии коронавируса.