МАРКЕВИЧ: «В том, что происходит в Бергамо, виноват в том числе и футбол»

Известный тренер – о пандемии коронавируса

  • 21.03.2020 10:17
  • 2139 просмотров
  • 1 комментарий
МАРКЕВИЧ: «В том, что происходит в Бергамо, виноват в том числе и футбол»
© УАФ. Мирон Маркевич

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о ситуации с коронавирусом и своем отношении к восприятию проблемы в некоторых странах.

– Беларусь – единственная европейская страна, которая не только не остановила свой чемпионат, но и пускает на стадионы болельщиков. Это вызывает с Вашей стороны уважение или недоразумение?
– Я не думаю, что это правильно. И Беларусь, считаю, тоже никуда от этой проблемы не убежит. Возьмем Бергамо. «Аталанта» с «Валенсией» матч в ЛЧ провели, сейчас в этом городе один из самых высоких показателей по смертности из-за болезни. Я не говорю, что в этом виноват был только футбол, но и футбол в том числе.

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Источник — Footboom

(13 голосов)

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Комментарии
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 21.03.2020 11:33
    0
    Согласен, сейчас не время шутки шутить. Европа очень наглядно демонстрирует опасность этой заразы.
    Ссылка
    Bolshoi
    online
      Bolshoi, 21.03.2020 11:33
    0
    Согласен, сейчас не время шутки шутить. Европа очень наглядно демонстрирует опасность этой заразы.
    Ссылка
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