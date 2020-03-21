МАРКЕВИЧ: «В том, что происходит в Бергамо, виноват в том числе и футбол»

Бывший главный тренер «Металлиста», «Днепра» и сборной Украины Мирон Маркевич рассказал о ситуации с коронавирусом и своем отношении к восприятию проблемы в некоторых странах.

– Беларусь – единственная европейская страна, которая не только не остановила свой чемпионат, но и пускает на стадионы болельщиков. Это вызывает с Вашей стороны уважение или недоразумение?

– Я не думаю, что это правильно. И Беларусь, считаю, тоже никуда от этой проблемы не убежит. Возьмем Бергамо. «Аталанта» с «Валенсией» матч в ЛЧ провели, сейчас в этом городе один из самых высоких показателей по смертности из-за болезни. Я не говорю, что в этом виноват был только футбол, но и футбол в том числе.