Чемпионат Италии будет возобновлен не ранее июня

Чемпионата Италии по футболу может быть возобновлен гораздо позже, чем планировалось.
Ранее сообщалось, что Серию А продолжат в начале мая. Теперь, по информации итальянской прессы, чемпионат готовы возобновить не раньше июня.
С каждым днем в Италии растет число заразившихся коронавирусом. Ожидается, что такая тенденция продолжится в ближайшее время.
Ранее сообщалось о том, что в «Фиорентине» 10 случаев заражения коронавирусом, а в «Сампдории» - 15.
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Источник — Football-Italia
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