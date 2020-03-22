Чемпионат Италии будет возобновлен не ранее июня

Чемпионата Италии по футболу может быть возобновлен гораздо позже, чем планировалось.

Ранее сообщалось, что Серию А продолжат в начале мая. Теперь, по информации итальянской прессы, чемпионат готовы возобновить не раньше июня.

С каждым днем в Италии растет число заразившихся коронавирусом. Ожидается, что такая тенденция продолжится в ближайшее время.

Ранее сообщалось о том, что в «Фиорентине» 10 случаев заражения коронавирусом, а в «Сампдории» - 15.