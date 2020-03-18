В Фиорентине 10 заболевших коронавирусом, у Сампдории - 15

Президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо рассказал, что уже около 10 работников клуба заболели коронавирусом. Ранее три игрока команды подтвердили болезнь.
«У нас еще у трех работников клуба подтвердили коронавирус. Всего где-то 10 официально заболевших. Они находятся или в больнице, или изолированы дома», - сказал Коммиссо.
Уже 15 игроков и работников клуба заболели в «Сампдории». Об этом рассказал хавбек Якуб Янкто.
«Сейчас в клубе заболели 15 человек, но их может быть больше. Возможно, я тоже болен, но симптомов пока нет», - сказал Янкто.
В Европе именно Италия лидирует по количеству заболевших и умерших от коронавируса.
Источник — Football-Italia
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