Турнир в Риме, где дважды побеждала Свитолина, могут перенести на осень

Открытый чемпионат Италии по теннису может быть перенесен. Грунтовый турнир серии Premier 5 должен был пройти в Риме в середине мая.
Однако из-за пандемии коронавируса соревнования планируют перенести на осень.
Ожидается, что турнир пройдет осенью, после US Open и перед Ролан Гаррос.
Напомним, что украинка Элина Свитолина дважды выигрывала турнир в Риме.
Ролан Гаррос состоится с 20 сентября по 4 октября 2020 года.
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Источник — Sport.ua
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