Турнир в Риме, где дважды побеждала Свитолина, могут перенести на осень

Открытый чемпионат Италии по теннису может быть перенесен. Грунтовый турнир серии Premier 5 должен был пройти в Риме в середине мая.

Однако из-за пандемии коронавируса соревнования планируют перенести на осень.

Ожидается, что турнир пройдет осенью, после US Open и перед Ролан Гаррос.

Напомним, что украинка Элина Свитолина дважды выигрывала турнир в Риме.

Ролан Гаррос состоится с 20 сентября по 4 октября 2020 года.