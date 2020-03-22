Турнир в Риме, где дважды побеждала Свитолина, могут перенести на осень

Еще одни соревнования не пройдут в запланированный срок

  • 22.03.2020 08:04
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Турнир в Риме, где дважды побеждала Свитолина, могут перенести на осень
© Tennis World USA

Открытый чемпионат Италии по теннису может быть перенесен. Грунтовый турнир серии Premier 5 должен был пройти в Риме в середине мая.

Однако из-за пандемии коронавируса соревнования планируют перенести на осень.

Ожидается, что турнир пройдет осенью, после US Open и перед Ролан Гаррос. 

Напомним, что украинка Элина Свитолина дважды выигрывала турнир в Риме.

Ролан Гаррос состоится с 20 сентября по 4 октября 2020 года.

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Источник — Sport.ua

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