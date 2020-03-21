InStat: Неймар – лучший игрок чемпионата Франции

В топ-10 находятся сразу восемь игроков ПСЖ

  • 21.03.2020 22:47
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InStat: Неймар – лучший игрок чемпионата Франции
© leparisien.fr. Неймар

Нападающий ПСЖ Неймар является самым полезным игроком чемпионата Франции. 

Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составляет 423 балла. В этом первенстве бразилец набрал 19 очков по системе гол+пас, нанес 72 удара по воротам, отдал 107 острых передач и совершил 134 успешные обводки. 

В топ-10 игроков французской лиги входят представители троих клубов – ПСЖ (восемь), «Марселя» и «Монако» (по одному).

Напомним, лучшим игроком чемпионата Украины на данный момент является полузащитник «Шахтера» Тайсон (325 баллов). В тройку самых полезных входят еще два горняка – Исмаили (303) и Марлос (297).  

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Источник — zbirna.com

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