InStat: Неймар – лучший игрок чемпионата Франции

Нападающий ПСЖ Неймар является самым полезным игроком чемпионата Франции.

Рейтинг эффективности его игры, InStat Index, составляет 423 балла. В этом первенстве бразилец набрал 19 очков по системе гол+пас, нанес 72 удара по воротам, отдал 107 острых передач и совершил 134 успешные обводки.

В топ-10 игроков французской лиги входят представители троих клубов – ПСЖ (восемь), «Марселя» и «Монако» (по одному).

Напомним, лучшим игроком чемпионата Украины на данный момент является полузащитник «Шахтера» Тайсон (325 баллов). В тройку самых полезных входят еще два горняка – Исмаили (303) и Марлос (297).

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