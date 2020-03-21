ФОТО. Вавринка провел субботний вечер в компании с плюшевым медведем

Трехкратный победитель турниров Большого Шлема Стэн Вавринка показал, как проводит вечера в самоизоляции во время карантина.
«Вот такое у меня субботнее свидание во время карантина... А как у вас?», – написал швейцарец в твиттере, прикрепив забавную фотографию с плюшевым медведем.
ВИДЕО. Завацкая понабивала туалетной бумагой, приняв вызов Костюк
Got my quarantine Saturday night date ... 🕯🧸🥂😍🤞🏻what about you ??#YesImBored #StayHome #FollowTheRules #IMightGetLucky #WishMeLuck #IThinkImLoosingIt #StaySafe 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/LhBIewAdmC— Stanislas Wawrinka (@stanwawrinka) March 21, 2020
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.