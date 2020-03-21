ФОТО. Вавринка провел субботний вечер в компании с плюшевым медведем

Трехкратный победитель турниров Большого Шлема Стэн Вавринка показал, как проводит вечера в самоизоляции во время карантина.

«Вот такое у меня субботнее свидание во время карантина... А как у вас?», – написал швейцарец в твиттере, прикрепив забавную фотографию с плюшевым медведем.

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