ФОТО. Вавринка провел субботний вечер в компании с плюшевым медведем

А чем вы заняты во время карантина?

  • 21.03.2020 21:32
  • 209 просмотров
  • 1 комментарий
ФОТО. Вавринка провел субботний вечер в компании с плюшевым медведем
© ATP. Стэн Вавринка

Трехкратный победитель турниров Большого Шлема Стэн Вавринка показал, как проводит вечера в самоизоляции во время карантина.

«Вот такое у меня субботнее свидание во время карантина... А как у вас?», – написал швейцарец в твиттере, прикрепив забавную фотографию с плюшевым медведем.

ВИДЕО. Завацкая понабивала туалетной бумагой, приняв вызов Костюк

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Sport.ua

(1 голос)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    MBTUkraine
    online
      MBTUkraine, 21.03.2020 21:53
    0
    Офігітєльно інформативна та корисна новина! Краще закрийте сайт на карантин замість того, щоб такий брєд тут виписувати.
    Ссылка
    MBTUkraine
    online
      MBTUkraine, 21.03.2020 21:53
    0
    Офігітєльно інформативна та корисна новина! Краще закрийте сайт на карантин замість того, щоб такий брєд тут виписувати.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности