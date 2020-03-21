Геннадий ОРБУ: «Главное, чтобы Шевченко остался в сборной Украины»

Наставник пока не подписал новый контракт

  • 21.03.2020 17:52
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Геннадий ОРБУ: «Главное, чтобы Шевченко остался в сборной Украины»
© ffu.ua

Экс-игрок сборной Украины Геннадий Орбу считает, что ключевой задачей УАФ является продление контракта с тренером сборной Украины Андреем Шевченко.

Контракт завершается летом, тогда как Евро-2020 перенесли на следующий год.

«Жалко всю нашу сборную и всех, кто был причастен к тому, как команда вышла на Евро. Сборная на «пятерку» провела отборочный турнир, долго шла к этой цели, и теперь придется еще год ждать турнира. Какой будет команда через год, предсказать сложно. Самое главное сейчас, на мой взгляд, решить вопрос с главным тренером, чтобы Андрей Шевченко продолжил работу в сборной».

«Уверен, что в сложившейся ситуации он тоже согласится продолжить работу в сборной, ведь мечтал с этими ребятами принять участие в Евро», - сказал Орбу.

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Источник — zbirna.com

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