Олег СМАЛІЙЧУК: «Генк давав за Шведа більше, ніж Селтік»

Екс-віце президент «Карпат» Олег Смалійчук - про Мар’яна Шведа

  • 21.03.2020 17:25
  • 526 просмотров
  • 1 комментарий
Олег СМАЛІЙЧУК: «Генк давав за Шведа більше, ніж Селтік»
© ФК Селтік. Мар’ян Швед

Бельгійський «Генк» був готовий заплатити за трансфер Мар’яна Шведа 2,5 мільйони євро, але гравець вибрав «Селтік».

«У Шведа є дуже сильна якість – він ніколи не шукає крайніх і винуватих. 99 відсотків українських футболістів на питання, чому ти не заграв, скаже: тренер поганий, агент не туди привіз, м’яч квадратний або поле криве. Мар’ян каже мені: «Олег, я пробую, працюю, але вони тут реально хороші. Гарний клуб, хороший підбір гравців.

У Шведа, крім «Селтіка», була пропозиція не тільки з Бельгії. Він прийшов до мене з батьком, я взяв листочок і написав плюси і мінуси. Кажу йому: «Подумай, рішення приймаєш ти». Вони подумали з батьком і він каже: «Я хочу в Селтік». Якби знав би, де впадеш, то підстелив би. Наче б то на нього розраховували. Але хто знав, що Роджерс піде одразу, як Мар’ян прийде. І в планах у них було продати його конкурента за місце в складі, але не продали.

Який клуб давав за Шведа 2,5 мільйони євро? Це «Генк». І неправда, що Швед і Димінський дізналися про цей варіант вже після підписання угоди з «Селтіком». Петро Димінський йому телефонував і питав, куди він хоче перейти. Швед сказав, що хоче в «Селтік». Які мінуси варіанту з «Генком»? Зараз по пам’яті не скажу, але якщо вони вибрали «Селтік», то мінуси були», - сказав Смалійчук.

В нинішньому сезоні Швед зіграв лише один матч в чемпіонаті Шотландії.

Раніше Смалійчук розповів про трансфер Хорхе Карраскаля.

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Источник — ТаТоТаке

(3 голоса)

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Комментарии
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.03.2020 17:51
    0
    Это тот случай когда знал где упадешь!
    Ссылка
    UKRAINE FAN
    online
      UKRAINE FAN, 21.03.2020 17:51
    0
    Это тот случай когда знал где упадешь!
    Ссылка
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